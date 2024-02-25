На следующей неделе в Беларуси будет оттепель

Средняя температура на неделе будет на 6 или 8 градусов выше нормы. В большинстве районов республики будет тепло, без существенных осадков.
«В начале недели Беларусь будет находиться в зоне влияния малоактивного атмосферного фронта с запада Европы».
Данный атмосферный фронт при движении на восток будет вызывать кратковременные дожди. Ночью и утром могут наблюдаться туманы при этом влажность будет составлять около 70%.
Ночью будет от 1 градуса тепла на востоке до плюс 8 градусов на юго-западе. Днем будет от 3 градусов тепла на востоке до плюс 14 на юго-западе.
К середине недели погода начнет улучшаться. Будет наблюдаться переменная облачность, но без существенных осадков. По утрам возможен слабый туман при влажности в 60%.
«Ночью от −1°C по востоку до +6°C по западу, днем во вторник — +6°C… +12°C, в среду от +5°C по северо-востоку до +14°C по юго-западу».
Во второй половине недели погода будет определяться высоким атмосферным давлением. По-прежнему преобладать будет переменная облачность с влажностью в 50%. Ночью будет от минус 1 градуса до плюс 5 градусов. Днем в четверг будет от 5 до 10 градусов тепла, а в пятницу до 5 градусов тепла.
«В первые мартовские выходные — облачно с прояснениями. В большинстве районов без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, умеренный. Влажность — до 70%. Ночью от −3°C по востоку до +3°C по западу, в середине дня в субботу +6°C…+9°C, в воскресенье до +8°C», — прогнозируют синоптики.