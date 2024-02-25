На следующей неделе в Беларуси будет оттепель

Во второй половине недели погода будет определяться высоким атмосферным давлением. По-прежнему преобладать будет переменная облачность с влажностью в 50%. Ночью будет от минус 1 градуса до плюс 5 градусов. Днем в четверг будет от 5 до 10 градусов тепла, а в пятницу до 5 градусов тепла.