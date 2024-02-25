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Какой сегодня день: 25 февраля

Знаете ли вы, что 25 февраля 1841 года родился знаменитый французский живописец Пьер Огюст Ренуар? О том, чем еще ознаменовано 25 февраля, — в справке Sputnik.
Источник: Екатерина Романова

Что произошло 25 февраля

В 1836 году изобретатель и оружейник Сэмюэл Кольт в США получил патент на револьвер.

В 1946 году Красная Армия была переименована в Советскую армию.

В 1956 году Никита Хрущев в ходе XX съезда КПСС выступил с докладом о разоблачении культа личности Иосифа Сталина.

Кто родился 25 февраля

Художник Огюст Ренуар (1841−1919).

Певец Энрико Карузо (1873−1921).

Актер Всеволод Санаев (1912−1996).

Мультипликатор Роман Качанов (1921−1993).

Гитарист «Битлз» Джордж Харрисон (1943−2001).

Кинорежиссер Алексей Балабанов (1959−2013).

Певец и модель Хулио Иглесиас — младший (1973).

25 февраля в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святого Алексия — митрополита Московского и всея Руси чудотворца, святителя Мелетия. Также 25 февраля отмечается праздник в честь Иверской иконы Божией Матери.

Именины

25 февраля именины у Евгения, Алексея, Антона, а также у Марии.

25 февраля в народном календаре

На Руси в этот день люди шли ловить рыбу, потому и Алексия называли Рыбным.

На Алексия старались вынести из дома семена для посевной, так как если это сделать, они в будущем дадут лучший урожай.