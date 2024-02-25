Какой сегодня день: 25 февраля

Что произошло 25 февраля
В 1836 году изобретатель и оружейник Сэмюэл Кольт в США получил патент на револьвер.
В 1946 году Красная Армия была переименована в Советскую армию.
В 1956 году Никита Хрущев в ходе XX съезда КПСС выступил с докладом о разоблачении культа личности Иосифа Сталина.
Кто родился 25 февраля
Художник Огюст Ренуар (1841−1919).
Певец Энрико Карузо (1873−1921).
Актер Всеволод Санаев (1912−1996).
Мультипликатор Роман Качанов (1921−1993).
Гитарист «Битлз» Джордж Харрисон (1943−2001).
Кинорежиссер Алексей Балабанов (1959−2013).
Певец и модель Хулио Иглесиас — младший (1973).
25 февраля в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память святого Алексия — митрополита Московского и всея Руси чудотворца, святителя Мелетия. Также 25 февраля отмечается праздник в честь Иверской иконы Божией Матери.
Именины
25 февраля именины у Евгения, Алексея, Антона, а также у Марии.
25 февраля в народном календаре
На Руси в этот день люди шли ловить рыбу, потому и Алексия называли Рыбным.
На Алексия старались вынести из дома семена для посевной, так как если это сделать, они в будущем дадут лучший урожай.