Что можно и нельзя делать в Алексеев день 25 февраля, который называют Рыбным

Не рекомендуется есть мясо, а также блюда из него. Нельзя начинать новые дела. Согласно приметам, ничего не получится. Не стоит планировать путешествия на 25 февраля, так как они окажутся неудачными. Речь идет про неприятности с транспортом, а также про кражи.