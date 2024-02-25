Что можно и нельзя делать в Алексеев день 25 февраля, который называют Рыбным

Православная церковь 25 февраля 2024 года вспоминает митрополита Алексия, который жил в XIV веке. В народе отмечают Алексеев день, однако есть еще одно название — Рыбный день. Оно связано с тем, что в указанный период начинал таять снег и ловилась рыба.
Что нельзя делать 25 февраля
Не рекомендуется есть мясо, а также блюда из него. Нельзя начинать новые дела. Согласно приметам, ничего не получится. Не стоит планировать путешествия на 25 февраля, так как они окажутся неудачными. Речь идет про неприятности с транспортом, а также про кражи.
Что можно делать 25 февраля
По традиции, 24 февраля всегда готовили рыбу, а также всевозможные блюда из нее. Как правило, на ужин подавали пироги-расстегаи с рыбной начинкой. Предки верили, что в доме будет царить счастье и удача.
Согласно приметам, красные звезды предупреждают про метель. Если шумят воробьи, то это указывает на потепление. К слову, если 25 февраля нет осадков, то ожидается жаркий август. Метель и туман обещают дождливое лето.