Синоптики рассказали, чем порадует погода приморцев 25 февраля

Сегодня погоду в Приморье определяет определяет поле повышенного атмосферного давления. Осадков в крае не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, на побережье местами сильный. Температура воздуха −8…+3°C, однако в утренние часы она может опуститься до −14°C, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.
Сегодня, 25 февраля, во Владивостоке переменная облачность. Преимущественно без осадков. В городе ожидается умеренный северо-западный ветер со скоростью 3−7 м/с. В утренние часы температура воздуха может опуститься до −8…-6°C, днем же воздух прогреется до −2…-4°C.
В Уссурийске сегодня также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер от слабого до умеренного — 1−4 м/с. А вот температура воздуха в первой половине дне может опуститься до −10…-14°C, после обеда она поднимется до −3…-5°С.
В Находке осадков не ожидается, переменная облачность. Ветер умеренный со скоростью 1−2 м/с. Днем воздух прогреется до +2…+4°C, а в утренние часы температура достигнет отметки −6…-5°C.