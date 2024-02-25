Что произошло к утру 25 февраля в Хабаровском крае

В Хабаровском крае после ЧП в поселке Таежном, где дворняга напала на пятилетнюю девочку и покусала, завели уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Инцидент произошел 22 февраля, когда девочка шла к маме на работу, в магазин. Сейчас она дома, с ней все в порядке.
В Хабаровском крае стартовала викторина «Всей семьей27». В ней может участвовать каждый житель региона, достигший совершеннолетия. Проект поддержали известные жители края, в том числе спортсмены, общественники, телеведущие. Он проводится в рамках объявленного в России Года семьи.
Хабаровская певица Дарья Макарова, которая выступает под псевдонимом «ПРАVДА», посвятила Герою России и всем защитникам Отечества свою песню, премьера которой состоялась накануне праздника. Композиция называется «Вальс Донбасс». К песне создан атмосферный клип, который снимался в старом здании аэропорта и на территории воинской части. В клипе ярко отражается идея героизма русского солдата и непоколебимой веры в Родину.