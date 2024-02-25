Что произошло к утру 25 февраля в Хабаровском крае

В Хабаровском крае после ЧП в поселке Таежном, где дворняга напала на пятилетнюю девочку и покусала, завели уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Инцидент произошел 22 февраля, когда девочка шла к маме на работу, в магазин. Сейчас она дома, с ней все в порядке.