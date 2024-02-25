«Быть здоровым — это модно»: Владивостокцы приняли участие в обливании ледяной водой

Для слаженного и единовременного обливания водой с другими регионами был организован телемост. Так, под гимн Российской Федерации жители и гости Владивостока в едином порыве с другими городами совершили обливание ледяной водой при температуре −3°C. Масштабный проект проводился в России в этом году в 12-й раз, всего к нему присоединилось около 5,5 тысяч человек.