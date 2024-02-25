«Быть здоровым — это модно»: Владивостокцы приняли участие в обливании ледяной водой

Жители и гости Владивостока присоединились к международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно!» (5+), главной идеей которой является массовое обливание холодной водой. В этом году в мероприятии приняли участие 39 городов России, а также Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и Замбия, сообщает ИА PrimaMedia.
Акция прошла 24 февраля на территории Федерации зимнего плавания «Косатка ДВ». Идея мероприятия состоит в единовременном массовом обливании холодной водой в цветах государственного флага по всей территории России вне зависимости от часового пояса. В акции смогли принять участие все желающие от пяти лет и старше. С приветственным словом к владивостокцам обратился министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.
«Быть гражданином нашей страны — это очень гордо, а быть спортивным и здоровым гражданином — очень модно. Спорт объединяет нас, дает возможность быть здоровыми», — произнес министр.
После торжественной части все желающие смогли принять участие в скандинавской ходьбе. Спортсмены прошли круг от Федерации зимнего плавания до фонтана Спортивной набережной и обратно. На финише их наградили заслуженными медалями.
Для слаженного и единовременного обливания водой с другими регионами был организован телемост. Так, под гимн Российской Федерации жители и гости Владивостока в едином порыве с другими городами совершили обливание ледяной водой при температуре −3°C. Масштабный проект проводился в России в этом году в 12-й раз, всего к нему присоединилось около 5,5 тысяч человек.