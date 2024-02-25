Концерт Дианы Арбениной все-таки отменили во Владивостоке

Концерт должен был пройти 27 февраля в концертном зале «Фетисов Арена». Сейчас же на сайтах, где люди приобретали билеты, уже появилась информация о том, что можно вернуть деньги. Организаторы обещают вернуть средства за уже купленные билеты на те банковские карты, с которых была произведена оплата.