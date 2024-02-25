Концерт Дианы Арбениной все-таки отменили во Владивостоке

Концерт певицы Дианы Арбениной (6+) отменили в дальневосточной столице. Все билеты билеты подлежат возврату. Помимо этого, выступление певицы отменили также и на Сахалине, где в тот же день был назначен фестиваль по чирспорту (0+), сообщает ИА PrimaMedia.
Концерт должен был пройти 27 февраля в концертном зале «Фетисов Арена». Сейчас же на сайтах, где люди приобретали билеты, уже появилась информация о том, что можно вернуть деньги. Организаторы обещают вернуть средства за уже купленные билеты на те банковские карты, с которых была произведена оплата.
Напомним, что ранее глава Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам концертов (6+) Дианы Арбениной и Кристины Орбакайте с рекомендациям отменить концерты артисток. На такое решение мэра подтолкнуло официальное обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России», в котором требовалось отменить выступления в Городе воинской славы Владивостоке. Концерт Кристины Орбакайте отменили 8 февраля.