Доработаем кое-что и на старт: Наставник хабаровского «Амура» прокомментировал поражение в Казани

Надо понимать, что матч в Магнитогорске, игра в Казани и встреча в Челябинске для «Амура» не принципиальны от слова совсем. Команда решила свои задачи не без помощи ближайших преследователей, конечно, но и сама постаралась и теперь просто доигрывает «регулярку». Для игроков это отличная возможность пережить откат после финишного спурта, и набраться эмоций, для тренерского штаба посмотреть на ошибки и скорректировать состав перед решающими сражениями.
Никто пластаться, рубясь за никому не нужную победу, оставляя на льду части тел и экипировки не намерен. Получится — прекрасно, нет — да и бог с ним. Важнее сохранить состав к плей-оффу, снова собрать из отдельных хоккеистов полноценную боевую единицу — команду способную решать задачи выполняя тренерские установки. Хотите покритиковать — дождитесь первого раунда, в хоккее всегда есть за что это сделать, даже чемпионам достается.
Для Мартемьянова этот плей-офф своеобразный вызов. Ни разу его команда не проходила дальше ¼ финала. Для игроков отличная возможность доказать другим и себе что что они чего-то да стоят. Особенно тем, кто еще ни разу не участвовал в гонке на выбывание. Так что — подождем, посмотрим. Что касается игры в Казани, то тренерский штаб «Амура» ожидаемо перекроил состав придержав некоторых лидеров и опробовав новые сочетания. Дали отдохнуть и Игорю Бобкову — вместо него в ворота встал Дмитрий Лозебников, засидевшийся на скамейке. А вот «Ак Барс» на льду решал свои задачи на плей-офф, оттого был собран и деловит.
Что касается самой игры то в первый период вышел странным. По картинке на экране сильнее был «Ак Барс», а выиграл стартовый отрезок «Амур». Острая контратака на 7 минуте матча, дальний бросок Яна Дрозга с рикошетом от Никиты Лямкина выводит хабаровчан вперед. Вслед за этим «Амур» немного поиграл первым номером, но затем опять отдал инициативу сопернику. Завершилась двадцатиминутка удалением Кирилла Капустина, которого вынудили сфолить в чужой зоне.
В третьем периоде «Амур» проснулся и стал действовать активнее и жестче. На 48 минуте Артур Гиздатуллин подсек сзади Никиту Дыняка и тот держась за колено еле добрался до своей скамейки, а Артур покатил в штрафной бокс на целых пять минут. Хабаровчане остаются в меньшинстве. Казалось бы — все, «Ак Барс» сейчас додавит и завершит матч с совсем уж неприличным счетом. Но не тут-то было — дальневосточники выстояли. Мало того при игре «четыре в пять» забил Кирилл Слепец — высокий прессинг принес свои плоды. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из Казани.
"Честно говоря, недоволен игрой наших нападающих в первых двух периодах: плохо держалась шайба, мало борьбы выигрывали. Соперник доминировал, больше владел шайбой. Нахватали меньшинства, то есть нагрузили нашего вратаря и оборону. Пропущенные голы — следствие усталости: допускали ошибки, которых ранее не было. В третьем периоде встрепенулись, игра меня больше порадовала, чем в первых двух. Скамейка не такая длинная у нас, дали поиграть тем, кто мало играл. В принципе, они выдержали игру, показали достаточно хороший хоккей. Готовимся к плей-офф — у нас еще один матч, доработаем кое-что и на старт.
Драка? Я к этому отношусь совершенно нормально. Парни выпустили пар, порадовали публику. Хоккей красив не только голами, но и тем, что происходит на площадке. Накал борьбы, никто не хотел проигрывать, и парни немного помахали кулаками. Борьба есть борьба, обе команды готовятся к плей-офф, там, возможно, такие вещи будут.
Соперник по плей-офф? Я вообще не заморачиваюсь. В плей-офф все соперники сильные, слабые туда не выходят. Не считаю, что мы — слабая команда, хотя, может, кто-то считает нас проходной. Прошлогодний успех «Адмирала»? Меня, честно говоря, мотивирует. Не знаю, согласятся со мной парни или нет. «Адмирал» — молодцы, я считаю, очень хорошо играли. Была кубковая игра, где почаще от обороны. А какая разница? Результат у них был, фурор произвели. Это нас тоже мотивирует, меня, в частности, однозначно«, — отметил после матча Андрей Мартемьянов, главный тренер ХК “Амур”.
Зинэтула Билялетдинов, главный тренер «Ак Барса» ожидаемо остался доволен вторым периодом и не очень доволен остальными, особенно большинством своей команды. В целом, по его мнению, результат этот игры скорее положительный. Еще бы — «Ак Барс» закрепляется на четвертом месте и гарантирует себе домашнее начало плей-офф.
Идем дальше — «Амур» перебирается в Челябинск, где в понедельник 26 февраля сыграет с «Трактором», который еще помнит свою не самую удачную серию в Хабаровске и наверняка постарается поквитаться со своими обидчиками.