Доработаем кое-что и на старт: Наставник хабаровского «Амура» прокомментировал поражение в Казани

Для Мартемьянова этот плей-офф своеобразный вызов. Ни разу его команда не проходила дальше ¼ финала. Для игроков отличная возможность доказать другим и себе что что они чего-то да стоят. Особенно тем, кто еще ни разу не участвовал в гонке на выбывание. Так что — подождем, посмотрим. Что касается игры в Казани, то тренерский штаб «Амура» ожидаемо перекроил состав придержав некоторых лидеров и опробовав новые сочетания. Дали отдохнуть и Игорю Бобкову — вместо него в ворота встал Дмитрий Лозебников, засидевшийся на скамейке. А вот «Ак Барс» на льду решал свои задачи на плей-офф, оттого был собран и деловит.