Добро вовремя. Кузбассовцы больше помогают СВО и меньше жертвовуют наличных

По данным «Русфонда», за 2022 год сборы благотворительных фондов составили 28 млрд рублей, что меньше 2021 года на 2,5 млрд. Росли расходы на помощь, возникли перебои с поставками лекарств, стали невозможными переводы денег из-за рубежа. Однако в стране выросло число зарегистрированных некоммерческих организаций почти на сотню. Как помощь изменилась в Кузбассе, разбирался kuzbass.aif.ru.
Наличных стало меньше.
Заместитель директора кузбасского благотворительного фонда «Детское сердце» Анастасия Пермина признаётся, что количество поступлений за последние два года снизилось. В 2023 году на счета фонда пришло 6,4 млн рублей против 8,3 млн в 2022 году. Это минус 23%. Наличность уходит из оборота — в урнах для сбора в разы меньше денег.
Также из-за санкций были проблемы с обеспечением подопечных фонда Коагучеками — портативными аппаратами для измерения уровня МНО (исследование, которое определяет время, необходимое для свёртывания крови — Ред.). Дети, принимающие кроворазжижающие препараты, должны постоянно отслеживать этот показатель, чтобы правильно подбирать дозировку.
«И тем не менее фонд помог за всё время существования более 5 тысячам детей в приобретении препаратов, отплате операций, трансфера в столичные клиники и по области и т. д. Дети как болели заболеваниями систем кровообращения, так и болеют и обращаются за помощью. Мы делаем всё, чтобы объём и качество оказываемой помощи были на должном уровне. Ни один запрос не остаётся без ответа, механизмы оказания всех видов помощи отлажены, все системные и “разовые” проекты реализовываются», — говорит Анастасия.
Функция социального улучшения.
Но сниженные объёмы поступлений не говорят о том, что люди стали меньше помогать. Просто они переориентировались на то, что более актуально, — поддержку мобилизованных и их семей. Куратор кузбасского филиала «Клуба добряков» (он помогает семьям с детьми-инвалидами) Ирина Лыкова считает, что фондам, не связанных с темой спецоперации, стало сложнее находить финансирование.
«Если говорить не о финансах, а о вовлечённости людей, то в нашем сообществе идёт приток волонтёров. В целом гражданская и социальная активность растёт. И не только среди отдельно взятых людей, но и организаций. Раньше найти помещение для мероприятия было проблемой, сейчас многие муниципальные и коммерческие организации готовы предоставлять свои площади. Заниматься волонтёрством или помогать благотворительным фондам стало круто», — говорит Ирина.
Директор благотворительного фонда поддержки и развития социальных проектов и программ «Город 42» Наталья Юферова считает, что благотворительность переросла из тренда в необходимость и стала направленной на конкретных людей.
«Наш фонд не оказывает денежной помощи. Проект “СоДействие” — это проект поддержки для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За три года его существования объём помощи, которую мы оказываем, значительно увеличился. Наш формат позволяет людям проявлять себя, потому что помогать деньгами не всегда получается, а помогать вещами возможно. Благотворители знают, для чего нужны вещи и куда они пойдут», — говорит Наталья.
Она добавляет, что отзывчивость людей особенно видно, когда идут сборы для помощи бойцам на СВО. Кузбассовцы вяжут носки, покупают сладости и консервы и передают приветы.
«Благотворительность реагирует на те запросы, которые возникают в обществе. Руководители фондов должны чувствовать эти движения, понимать, что нужно делать здесь и сейчас. За последние два года исчезли фонды-однодневки или те, которые оказались неактуальными на данный момент. Но появились и новые фонды, и это нормально. Если раньше большинство НКО работало с пожертвованием от обычных людей, то сейчас — с сообществами и компаниями. Образовываются экосистемы, в которых фонды берут на себя функции социального улучшения, а предприятия поддерживают эти направления», — заключает Наталья Юферова.