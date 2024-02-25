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Добро вовремя. Кузбассовцы больше помогают СВО и меньше жертвовуют наличных

Как изменилась благотворительность в Кузбассе за последние сложные годы?

По данным «Русфонда», за 2022 год сборы благотворительных фондов составили 28 млрд рублей, что меньше 2021 года на 2,5 млрд. Росли расходы на помощь, возникли перебои с поставками лекарств, стали невозможными переводы денег из-за рубежа. Однако в стране выросло число зарегистрированных некоммерческих организаций почти на сотню. Как помощь изменилась в Кузбассе, разбирался kuzbass.aif.ru.

Наличных стало меньше.

Заместитель директора кузбасского благотворительного фонда «Детское сердце» Анастасия Пермина признаётся, что количество поступлений за последние два года снизилось. В 2023 году на счета фонда пришло 6,4 млн рублей против 8,3 млн в 2022 году. Это минус 23%. Наличность уходит из оборота — в урнах для сбора в разы меньше денег.

Также из-за санкций были проблемы с обеспечением подопечных фонда Коагучеками — портативными аппаратами для измерения уровня МНО (исследование, которое определяет время, необходимое для свёртывания крови — Ред.). Дети, принимающие кроворазжижающие препараты, должны постоянно отслеживать этот показатель, чтобы правильно подбирать дозировку.

«И тем не менее фонд помог за всё время существования более 5 тысячам детей в приобретении препаратов, отплате операций, трансфера в столичные клиники и по области и т. д. Дети как болели заболеваниями систем кровообращения, так и болеют и обращаются за помощью. Мы делаем всё, чтобы объём и качество оказываемой помощи были на должном уровне. Ни один запрос не остаётся без ответа, механизмы оказания всех видов помощи отлажены, все системные и “разовые” проекты реализовываются», — говорит Анастасия.

Функция социального улучшения.

Но сниженные объёмы поступлений не говорят о том, что люди стали меньше помогать. Просто они переориентировались на то, что более актуально, — поддержку мобилизованных и их семей. Куратор кузбасского филиала «Клуба добряков» (он помогает семьям с детьми-инвалидами) Ирина Лыкова считает, что фондам, не связанных с темой спецоперации, стало сложнее находить финансирование.

«Если говорить не о финансах, а о вовлечённости людей, то в нашем сообществе идёт приток волонтёров. В целом гражданская и социальная активность растёт. И не только среди отдельно взятых людей, но и организаций. Раньше найти помещение для мероприятия было проблемой, сейчас многие муниципальные и коммерческие организации готовы предоставлять свои площади. Заниматься волонтёрством или помогать благотворительным фондам стало круто», — говорит Ирина.

Директор благотворительного фонда поддержки и развития социальных проектов и программ «Город 42» Наталья Юферова считает, что благотворительность переросла из тренда в необходимость и стала направленной на конкретных людей.

«Наш фонд не оказывает денежной помощи. Проект “СоДействие” — это проект поддержки для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За три года его существования объём помощи, которую мы оказываем, значительно увеличился. Наш формат позволяет людям проявлять себя, потому что помогать деньгами не всегда получается, а помогать вещами возможно. Благотворители знают, для чего нужны вещи и куда они пойдут», — говорит Наталья.

Она добавляет, что отзывчивость людей особенно видно, когда идут сборы для помощи бойцам на СВО. Кузбассовцы вяжут носки, покупают сладости и консервы и передают приветы.

«Благотворительность реагирует на те запросы, которые возникают в обществе. Руководители фондов должны чувствовать эти движения, понимать, что нужно делать здесь и сейчас. За последние два года исчезли фонды-однодневки или те, которые оказались неактуальными на данный момент. Но появились и новые фонды, и это нормально. Если раньше большинство НКО работало с пожертвованием от обычных людей, то сейчас — с сообществами и компаниями. Образовываются экосистемы, в которых фонды берут на себя функции социального улучшения, а предприятия поддерживают эти направления», — заключает Наталья Юферова.