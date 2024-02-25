Добро вовремя. Кузбассовцы больше помогают СВО и меньше жертвовуют наличных

«Благотворительность реагирует на те запросы, которые возникают в обществе. Руководители фондов должны чувствовать эти движения, понимать, что нужно делать здесь и сейчас. За последние два года исчезли фонды-однодневки или те, которые оказались неактуальными на данный момент. Но появились и новые фонды, и это нормально. Если раньше большинство НКО работало с пожертвованием от обычных людей, то сейчас — с сообществами и компаниями. Образовываются экосистемы, в которых фонды берут на себя функции социального улучшения, а предприятия поддерживают эти направления», — заключает Наталья Юферова.