Ударит сразу на 2 дня: сильный снег с дождем взял курс на Владивосток

Погодный сюрприз приготовил прогноз для горожан на конец февраля и начало марта. Так в четверг и пятницу в столице ДФО пойдут осадки. 29 февраля удар обещает быть сильным — а сутки обрушится более 5 мм в сопровождении сильного ветра и температуры воздуха в −1 градус.