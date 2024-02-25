Ударит сразу на 2 дня: сильный снег с дождем взял курс на Владивосток

Сильный снег с дождем взял курс на Владивосток. Непогода, как отмечает метеорологический портал Gismeteo, ударит сразу на два дня, сообщает ИА PrimaMedia.
Погодный сюрприз приготовил прогноз для горожан на конец февраля и начало марта. Так в четверг и пятницу в столице ДФО пойдут осадки. 29 февраля удар обещает быть сильным — а сутки обрушится более 5 мм в сопровождении сильного ветра и температуры воздуха в −1 градус.
А 1 марта осадки продолжаться, однако из-за похолодания сразу на 5 градусов пойдет снегопад.
Отметим, что сегодня, 25 февраля, во Владивостоке переменная облачность и без осадков. В городе ожидается умеренный северо-западный ветер со скоростью 3−7 м/с. В утренние часы температура воздуха может опуститься до −8…-6°C, днем же воздух прогреется до −2…-4°C.