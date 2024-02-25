Хоккейная «Сибирь» на выезде обыграла «Салавата Юлаева» со счётом 2:1

Вечером в субботу, 24 февраля хоккейная «Сибирь» на выезде встречалась с уфимским «Салаватом Юлаевым». Это был четвёртый матч между командами в текущем сезоне, в трёх предыдущих играх победу праздновали хоккеисты из Башкирии.
Основные события субботнего матча развернулись во втором периоде. Сначала экс-нападающий «Сибири», а ныне звезда «Салавата» Александр Шаров вывел хозяев вперёд. Спустя восемь минут Никита Коротков не без помощи рикошета сравнял счёт, а ещё через две минуты гости реализовали численное большинство, очередную шайбу в свой актив записал лучший снайпер «Сибири» Энди Андреофф.
В третьем периоде «Салават» нанёс в два раза больше бросков по воротам соперника (11:5), но Красоткин был надёжен.
В послематчевом интервью и.о. главного тренера ХК «Сибирь» Сергей Кривокрасов поблагодарил болельщиков за поддержку:
«Они были с нами в плохую и хорошую минуту, поддерживали нас и верили, что мы будем в плей-офф. Но это хоккей и тут бывает всё. Спасибо болельщикам за колоссальную поддержку в этом году».
В понедельник команда проведёт последний матч в этом сезоне, в Астане новосибирцы встретятся с «Барысом».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что болельщики в Новосибирске установили рекорд посещаемости матчей МХЛ.