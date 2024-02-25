В Новосибирске выставили на продажу карты Таро за 40 тысяч рублей

В объявлении написано, что в продажу входят 95 коробок карт, 90 из которых в одной коллекции с прилагаемыми журналами. В 5 других коробок журналы отсутствуют. За всю коллекцию продавец попросил 40 тысяч рублей. Он упомянул, что все карты новые.