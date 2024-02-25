В Новосибирске выставили на продажу карты Таро за 40 тысяч рублей

Житель Новосибирска продает большую коллекцию гадальных карт Таро на специальном сайте бесплатных объявлений.
В объявлении написано, что в продажу входят 95 коробок карт, 90 из которых в одной коллекции с прилагаемыми журналами. В 5 других коробок журналы отсутствуют. За всю коллекцию продавец попросил 40 тысяч рублей. Он упомянул, что все карты новые.
При этом в коллекции есть и такие наборы, как «Таро ведьм», «таро инопланетян», «Таро дом с привидениями», а также «Таро принцесс».
Напомним, ранее мы писали про самую дорогую квартиру в Новосибирске, которую продают за 45 миллионов рублей.