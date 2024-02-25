Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и еще 7 городов

«25 февраля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Атырау, Караганда, Костанай, Темиртау, Усть-Каменогорск, Риддер, Алматы, ночью в Астане», — говорится в сообщении.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Синоптики также представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 25 февраля.
«На западе, северо-западе страны под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. На остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра. По РК ожидается туман», — говорится в сообщении.