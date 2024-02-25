Прибыльное хобби: увлечения становятся для хабаровчан инструментом для заработка

В новом исследовании специалисты hh.ru выяснили, как хобби становится прибыльным делом, позволяющим отказаться от основной работы. 52% опрошенных посвятили себя любимому увлечению, которое стало для них профессией. Это позволило им обеспечить себе хороший заработок. Оказалось, что у мужчин чаще женщин получается монетизировать свое хобби.
Треть опрошенных довольна положением вещей и своим доходом. Такое мнение в основном разделяют люди, сумевшие открыть свой бизнес или занять руководящие посты. Другие же считают прибыль недостаточной и хотят увеличить ее. В большинстве это те, кто выбрал работу в сферах строительства, IT, финансов и производства.
Исследование показало, что 67% тех, кто сделал свое хобби работой, довольны выбором. Еще 23% людей пока не добились ожидаемых успехов, но не опускают руки. Только 8% планируют сменить сферу деятельности, отказавшись от хобби как от основного способа заработка.