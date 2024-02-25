Прибыльное хобби: увлечения становятся для хабаровчан инструментом для заработка

Треть опрошенных довольна положением вещей и своим доходом. Такое мнение в основном разделяют люди, сумевшие открыть свой бизнес или занять руководящие посты. Другие же считают прибыль недостаточной и хотят увеличить ее. В большинстве это те, кто выбрал работу в сферах строительства, IT, финансов и производства.