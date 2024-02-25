Инспекторы ДПС помогли водителю заглохшего в 35-градусный мороз автомобиля в Братске

Госавтоинспекторы Братска помогли женщине-водителю, которая попала в трудную ситуацию на трассе «Вилюй». Ее автомобиль Mitsubishi заглох в 35-градусный мороз. Женщина и ее 16-летняя дочь больше часа ждали помощи. Проезжающие мимо автомобилисты сообщили об этом патрулирующим сотрудникам ГИБДД. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Женщина рассказала, что ехала Усть-Кут. В условиях морозов в машине вышла из строя система охлаждения. Самостоятельно решить возникшую проблему автоледи не смогла.
Старший лейтенант полиции Алексей Скворцов и лейтенант полиции Евгений Куникеев пригласили мать и дочь согреться в служебном патрульном автомобиле, а также помогли организовать эвакуацию иномарки в центральную часть Братска для устранения неисправности.
Жительница Иркутска поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь в сложной ситуации.
Напомним, что в случае возникновения внештатных ситуаций на дорогах можно круглосуточно обращаться за помощью по телефонам: 112, 102 для сотовой связи.