Инспекторы ДПС помогли водителю заглохшего в 35-градусный мороз автомобиля в Братске

Госавтоинспекторы Братска помогли женщине-водителю, которая попала в трудную ситуацию на трассе «Вилюй». Ее автомобиль Mitsubishi заглох в 35-градусный мороз. Женщина и ее 16-летняя дочь больше часа ждали помощи. Проезжающие мимо автомобилисты сообщили об этом патрулирующим сотрудникам ГИБДД. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.