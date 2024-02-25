Какое место по стоимости билетов занимает Новосибирский зоопарк

На данный момент в российских городах работает 39 зоопарков. Каждый из них регулярно поднимает стоимость входного билета.
Новосибирский зоопарк объявил о повышении цены на льготные билеты. С первого марта они будут стоить на 50 рублей дороже — 250 рублей. Журналисты BFM-Новосибирск сравнили цены на билеты десяти самых популярных зоопарков России и узнали, где знакомство с дикими животными будет всего дороже.
О том, что стоимость входного билета в Новосибирский зоопарк изменится для льготных категорий граждан, 21 февраля объявил его директор Андрей Шило. По его словам, это вынужденная мера. За прошлый год выросли цены на корма, вакцины, лекарства и строительные материалы. Кроме того, увеличилась заработная плата сотрудникам. Стоимость льготного билета с 1 марта вырастет на 50 рублей — с 200 до 250 рублей. А вот стоимость полного билета решили не пересматривать. Она останется прежней — 500 рублей.
Всего на территории России работают 39 зоопарков. Конечно, все они отличаются площадью и размерами коллекций. Журналист BFM-Новосибирске проанализировал стоимость входного билета десяти лучших по данным туристических сервисов зоопарков. Они расположены в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ижевске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калиниграде, Нижнем Новгороде и Ярославле.
Кстати, зоопарк в Новосибирске занимает второе место в России после московского по размеру коллекции. У нас 800 видов, а в столице России — 1267 видов.
СПРАВКА «МК»
Цены на входные билеты в зоопарки на 24 февраля 2024 года:
Московский зоопарк. Взрослый билет — 1000 ₽, для детей до 17 лет включительно — бесплатно.
Зоопарк «Лимпомо» в Нижнем Новгороде. Взрослый — 750 ₽ в будни, 800 ₽ в выходные и праздничные дни, детский (от 5 лет) — 400 ₽, для детей до 5 лет — бесплатно.
Ярославский зоопарк. Взрослый (с 14 лет) — 700 ₽, детский — 500 ₽, для детей до 7 лет — бесплатно.
Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей». Взрослый — 600 ₽, детский — 400 ₽, льготный — 400 ₽.
Ленинградский зоопарк. Взрослый — 600 ₽, льготный — 300 ₽, детский — 200 ₽.
Новосибирский зоопарк. Взрослый — 500 ₽, льготный (в том числе для детей с 7до 16 лет) — 200 ₽, для детей до 7 лет — бесплатно.
Ростовский зоопарк. Взрослый — 400 ₽, детский (дети от 5 до 14 лет) — 150 ₽, льготный — 200 ₽.
Калининградский зоопарк. Взрослый — 400 ₽, детский — 170 ₽, льготный — 170 ₽.
Зоопарк Удмуртии (Ижевск). Взрослый — 400 ₽, детский — 100 ₽.
Екатеринбургский зоопарк. Взрослый — 350 ₽, детский — 150 ₽.