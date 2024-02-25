Какое место по стоимости билетов занимает Новосибирский зоопарк

О том, что стоимость входного билета в Новосибирский зоопарк изменится для льготных категорий граждан, 21 февраля объявил его директор Андрей Шило. По его словам, это вынужденная мера. За прошлый год выросли цены на корма, вакцины, лекарства и строительные материалы. Кроме того, увеличилась заработная плата сотрудникам. Стоимость льготного билета с 1 марта вырастет на 50 рублей — с 200 до 250 рублей. А вот стоимость полного билета решили не пересматривать. Она останется прежней — 500 рублей.