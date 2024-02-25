Хабаровские гимнастки выступили в Москве на гала-концерте в честь 23 февраля

— Это было грандиозное шоу. Зал был переполнен. Было очень много зрителей и воинов. Для воинов были отдельные места, огромная забота была проявлена. Многие были после ранений, операций, ампутаций. Сам концерт до такой степени был мастерски и душевно выстроен, что на многих номерах зал плакал. Словами сложно описать, это надо видеть. Мы побывали на зрелище, которое иначе как чудом и не назовешь. Я думаю, девочки запомнят его на всю жизнь, они получили не только удовольствие от выступления, но и урок красоты, профессионализма, стойкости и мужества. Попасть на это мероприятие для нас было престижно и почетно. Приятно, что хабаровскую гимнастику ценят на самом высоком уровне, — сказала Ольга Борзова.