Хабаровские гимнастки выступили в Москве на гала-концерте в честь 23 февраля

Гимнастки хабаровской «Олимпии» выступили в масштабном концерте в честь 23 февраля, который прошел в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер. Команда «Олимпушки» (Кристина Савичева, Арина Чайникова, Таисия Якимова, Дарья Клочкова, Кира Кастрицкая и Алиса Щеглова) выступала в Москве на первенстве России, где достойно представила Хабаровский край и получила предложение от главного тренера сборной России поучаствовать в грандиозном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на материалы пресс-службы СШ «Олимпия».
— Мы знали, что будет такой концерт, но предложение выступить в нем стало приятным сюрпризов. Потому что основными участниками были члены сборной России и федеральных округов. Было представлено много городов, но такая честь выпадает далеко не всем. У нас с собой не было ни костюмов для шоу-программы, ни флагов. Родители все собрали и передали с самолетом в Москву. И начались репетиции. Пришлось составлять абсолютно новую композицию в течении короткого времени. Тренировались до часа-двух ночи, вставали в пять утра. Хочу сказать, что это огромная нагрузка, но девочки стойко выдержали такой напряженный график, — рассказала Ольга Борзова, директор СШ «Олимпия», председатель федерации художественной гимнастики Хабаровского края.
— Это было грандиозное шоу. Зал был переполнен. Было очень много зрителей и воинов. Для воинов были отдельные места, огромная забота была проявлена. Многие были после ранений, операций, ампутаций. Сам концерт до такой степени был мастерски и душевно выстроен, что на многих номерах зал плакал. Словами сложно описать, это надо видеть. Мы побывали на зрелище, которое иначе как чудом и не назовешь. Я думаю, девочки запомнят его на всю жизнь, они получили не только удовольствие от выступления, но и урок красоты, профессионализма, стойкости и мужества. Попасть на это мероприятие для нас было престижно и почетно. Приятно, что хабаровскую гимнастику ценят на самом высоком уровне, — сказала Ольга Борзова.
Стоит отметить, что спортсменок СШ «Олимпия» не в первый раз приглашает президент Всероссийской федерации художественной гимнастики выступать в масштабных мероприятиях. В августе наша команда в составе 25 участниц представляла два своих номера в Москве на гала-концерте, посвященному Дню Государственного флага Российской Федерации.
Уже с 27 февраля по 1 марта хабаровские гимнастки выступят на чемпионате России в Москве. А в краевом центре ближайший турнир — краевой «Амурские ласточки» состоится с 10 по 14 марта.