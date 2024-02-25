Новосибирцев в марте 16 дней подряд ждут снегопады

Так, в марте, согласно прогнозам «Гисметео» и «Яндекс. Погоды», температура будет колебаться от −3 до −8 градусов, с возможными снегопадами в первые дни весны. К 8 марта возможно усиление холода до −13… −21 градуса. При этом снегопады должны продолжиться в течение первых 16 дней марта.