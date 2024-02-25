Новосибирцев в марте 16 дней подряд ждут снегопады

Синоптики прогнозируют в Новосибирске снегопады, начиная с 16 марта. При этом ожидается постепенное смягчение холодов в ближайшие месяцы.
Так, в марте, согласно прогнозам «Гисметео» и «Яндекс. Погоды», температура будет колебаться от −3 до −8 градусов, с возможными снегопадами в первые дни весны. К 8 марта возможно усиление холода до −13… −21 градуса. При этом снегопады должны продолжиться в течение первых 16 дней марта.
В апреле, по данным «Яндекс. Погоды» и «Русметео», будет теплая погода, однако все же возможны понижения температуры до −6 градусов. Также возможны снегопады, в особенности в середине месяца.
Прогноз «Яндекс. Погоды» на май показал, что в мае ожидаются достаточно теплые дни с температурой до +18 градусов днем и до +11 ночью.