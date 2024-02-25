«Не доводите себя»: красноярский врач рассказала о борьбе с гипертонией

Прежде всего, пациентам нужно правильно изменять артериальное давление. Вот несколько советов:
Прежде всего, пациентам нужно правильно изменять артериальное давление. Вот несколько советов:
- Манжета на плече должна находиться на 2 см выше локтевого сгиба. Если манжета на запястье, то руку нужно прижимать к груди. Нельзя накладывать манжету на ткань.
- Измерять давление нужно 2 раза в день в одно и то же время (утром и вечером) не менее чем 30 минут после физической нагрузки, приёма пищи, кофе/чая.
- Перед началом измерения артериального давление нужно успокоиться, принять комфортное положение и не разговаривать, ноги не должны быть скрещены.
- Обязательно запишите данные измерений! Это поможет врачу при постановке диагноза и назначении лечения.
Точные причины гипертонической болезни неизвестны, однако установлены факторы, которые способствуют ее развитию.
Наследственность. Отягощенная по гипертонической болезни, наследственность играет существенную роль в развитии у ближайших родственников (родителей, сестер, братьев) гипертонии. Вероятность развития гипертонической болезни существенно возрастает при наличии гипертензии у 2-х и более близких родственников.
Избыточная масса тела. Речь идёт не о весе, а об индексе массы тела (ИМТ). Его рассчитывают с учётом роста и веса. Если ваш ИМТ превышает норму, то стоит подумать о снижении веса, чтобы снизить риск гипертонической болезни, а также других заболеваний.
Избыточное потребление поваренной соли. Употребление в пищу продуктов с большим количеством соли вызывает спазм артерий и задержку жидкости, что соответственно способствует повышению артериального давления. Доказано, что потребление в сутки > 5 грамм соли существенно повышает риск развития гипертонии, особенно, если имеется наследственная предрасположенность.
Курение. Приводит к уплотнению стенок сосудов, а кроме того увеличивает риски инфарктов и инсультов.
Алкоголь. Повышение артериального давления связано с употреблением алкоголя. Если выпивать более одного бокала вина или одной бутылки пива в день, то это может привести к повышению давления.
Сидячий образ жизни. Давление повышается у людей, которые мало двигаются. Ежедневные получасовые прогулки могут уменьшить риск артериальной гипертензии.
Стресс. Конфликты, переживания, перегрузки на работе, недостаток отдыха и сна могут привести к повышению давления. Часто повторяющееся нервное перенапряжение, длительное и сильное волнение, частые нервные потрясения. Возникновению гипертонической болезни способствует излишнее напряжение, связанное с интеллектуальной деятельностью, работой по ночам, влиянием вибрации и шума.
Вторичная артериальная гипертензия встречается при многих заболеваниях:
- Заболевания почек
- Заболевания надпочечников
- Гормональные нарушения
- Заболеваниями сосудов
- Синдром обструктивного апноэ сна
- Приём некоторых лекарственных средств
- Сахарный диабет
Как избежать проблем с давлением?
- Вести здоровый образ жизни, следить за весом, исключить вредные привычки.
- Многие люди, у которых уже есть гипертония, не принимают таблетки, прописанные доктором, и поступают в больницу в таком состоянии, когда изменить ситуацию уже сложно. Продолжайте приём лекарств и после нормализации давления. Ведь именно из-за приёма препаратов оно и пришло в норму. Цель лечения — это поддержать нормальное давление, а не снижать повышенное.
- Надо бороться с болезнью, не доводите себя.
- Не забывайте приходить на приём к врачу и обращаться, если почувствуете ухудшение сам