«Не доводите себя»: красноярский врач рассказала о борьбе с гипертонией

Избыточная масса тела. Речь идёт не о весе, а об индексе массы тела (ИМТ). Его рассчитывают с учётом роста и веса. Если ваш ИМТ превышает норму, то стоит подумать о снижении веса, чтобы снизить риск гипертонической болезни, а также других заболеваний.