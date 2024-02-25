Туристический бизнес выведут из тени в Хабаровском крае

Минтуризма Хабаровского края организовало рабочую встречу с региональными туркомпаниями. На ней обсудили нововведения, которые ожидаются в 2024 году. Одно из них — работа ГИС ЕИС «Электронная путевка». Сервис позволяет отслеживать деятельность туроператоров и оценивать состояние рынка в режиме реального времени.
Губернатор края Михаил Дегтярев поставил задачу — вывести турбизнес из тени и обеспечить предпринимателям поддержку для развития инфраструктуры. Работа в этом направлении уже ведется в регионе.
Напомним, что в 2023 году отрасль туризма в Хабаровском крае показала хорошие темпы роста по многим показателям. Турпоток вырос в два раза, гостиничными услугами в регионе воспользовались более 750 тысяч человек. Это на 40% больше, чем годом ранее. Также вырос и пассажиропоток аэропорта Хабаровск. Добиться этого помог, в том числе, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным.