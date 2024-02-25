Туристический бизнес выведут из тени в Хабаровском крае

Напомним, что в 2023 году отрасль туризма в Хабаровском крае показала хорошие темпы роста по многим показателям. Турпоток вырос в два раза, гостиничными услугами в регионе воспользовались более 750 тысяч человек. Это на 40% больше, чем годом ранее. Также вырос и пассажиропоток аэропорта Хабаровск. Добиться этого помог, в том числе, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным.