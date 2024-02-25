Новый экопарк «Юдинская долина» в Красноярске откроют 2 марта

Новая территория для прогулок появляется в Красноярске.
Экопарк «Юдинская долина» планируют открыть в Октябрьском районе краевого центра 2 марта, начало официального мероприятия в 13:00. Информация об этом появилась в сообществах парка.
Отмечается, что следить за развитием территории будет команда Туристского информационного центра Красноярского края.
В экопарке работает визит-центр, где можно передохнуть и перекусить. Также там оборудована парковка и бесплатный туалет. Кафе на территории экопарка нет.
Визит-центр «Юдинской долины» расположен на улице Елены Стасовой, 70. Ближайшая остановка общественного транспорта — «Плодово-ягодная станция».