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Новый экопарк «Юдинская долина» в Красноярске откроют 2 марта

Там будет работать визит-центр.
Источник: Соцсети

Новая территория для прогулок появляется в Красноярске.

Экопарк «Юдинская долина» планируют открыть в Октябрьском районе краевого центра 2 марта, начало официального мероприятия в 13:00. Информация об этом появилась в сообществах парка.

Отмечается, что следить за развитием территории будет команда Туристского информационного центра Красноярского края.

В экопарке работает визит-центр, где можно передохнуть и перекусить. Также там оборудована парковка и бесплатный туалет. Кафе на территории экопарка нет.

Визит-центр «Юдинской долины» расположен на улице Елены Стасовой, 70. Ближайшая остановка общественного транспорта — «Плодово-ягодная станция».

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