Сертификаты на покупку жилья получили ещё 16 молодых семей Приангарья

Во встрече также принимали участие первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы, легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов, члены общероссийской организации «Офицеры России», Герои России: генерал-майор Сергей Липовой, полковник Александр Головашкин, участник специальной военной операции Андрей Соловьев, а также Герой Социалистического труда Геннадий Баштанюк и представители региональной патриотической общественной организации «Клуб генералов Иркутской области», школьники и студенты, члены общероссийского «Движения Первых».
Ранее, 19 февраля, сертификаты получили 85 молодых семей из 22 муниципалитетов Приангарья. В 2024 году сертификаты получит 395 семей, в том числе 175 многодетных, из 36 муниципалитетов. На это выделено 585,6 миллиона рублей.