Сертификаты на покупку жилья получили ещё 16 молодых семей Приангарья

24 февраля в Ангарске прошло вручение сертификатов на покупку жилья по программе «Молодым семьям — доступное жильё». Их получили 16 семей из Иркутска, Ангарска и Иркутского района. Сертификаты вручил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в рамках встречи с молодёжью в центре «Лифт», сообщает пресс-служба правительства региона.