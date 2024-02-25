Красноярские спасатели дали советы на случай сильных морозов

В ведомстве уточнили, что в центральных и южных районах Красноярского края все еще возможны понижения температуры до −40 градусов.
В такие холода спасатели советуют:
— Одеваться многослойно и отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей. Не стоит забывать про теплые носки, шапки, шарфы и варежки;
— На время морозов забыть про металлические украшения. Металлы при низких температурах могут опасно охлаждаться и наносить холодовые травмы;
— Если вы все же вынуждены провести весь день на холоде — запаситесь термосом с горячим напитком;
— Про алкоголь на холоде стоит забыть. Он расширяет сосуды на поверхности тела, а это приводит к более быстрой потере тепла;
— Курить на морозе тоже очень нежелательно. В конечностях нарушается циркуляция крови, а это чревато обморожениями при низких температурах извне.
Если вы все же провели некоторое время на морозе и заметили, что переохладились слишком сильно, срочно найдите теплое помещение, выпейте горячий сладкий чай. Если есть симптомы обморожения — наложите на пораженное место сухую повязку, а при глубокой холодовой травме — обратитесь к врачу.