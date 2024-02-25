Красноярские спасатели дали советы на случай сильных морозов

Если вы все же провели некоторое время на морозе и заметили, что переохладились слишком сильно, срочно найдите теплое помещение, выпейте горячий сладкий чай. Если есть симптомы обморожения — наложите на пораженное место сухую повязку, а при глубокой холодовой травме — обратитесь к врачу.