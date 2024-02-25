Сейсмолог о землетрясении в Алматы: Обстановка стабильная, угроз нет

«Обстановка стабильная. Никаких угроз на сегодняшний день не имеется. Все сейсмические станции, все пункты наблюдения работают в штатном режиме. Мониторинг ведется по видам наблюдения — гидрохимия, гидрология, GPS-наблюдения. Никаких аномалий не зафиксировано».