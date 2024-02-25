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Сейсмолог о землетрясении в Алматы: Обстановка стабильная, угроз нет

Глава Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев заявил о том, что обстановка в Алматы стабильная, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на срочной пресс-конференции, посвященной сейсмической ситуации в городе.

«Обстановка стабильная. Никаких угроз на сегодняшний день не имеется. Все сейсмические станции, все пункты наблюдения работают в штатном режиме. Мониторинг ведется по видам наблюдения — гидрохимия, гидрология, GPS-наблюдения. Никаких аномалий не зафиксировано».

Даулет Сарсенбаев

Отметим, что вот так выглядит карта подземных толчков в регионе, согласно данным международных мониторингов:

На первой картинке указаны сообщения от людей, кто ощущал это землетрясение. На второй картинке — карта подземных толчков.