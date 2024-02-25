Синоптики рассказали, какой будет весна в Омской области

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Наталия Криворучко рассказала о том, каким будет март в Омской области. Данные она озвучила на совещании по итогам работы агропромышленного комплекса Омской области в 2023 году и обсуждению планов на 2024 год. Об это сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.