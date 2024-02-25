Полицейские помогли женщине и ее дочери, чье авто заглохло в мороз под Братском

Инспекторы ГИБДД из Братска помогли 34-летней женщине и ее 16-летней дочери, попавшим в беду на дороге. На федеральной автодороге «Вилюй» их иномарка заглохла из-за морозов. О припаркованной на обочине машине с людьми внутри полицейским сообщили проезжавшие мимо автомобилисты. Оказалось, что подмоги водитель и пассажирка «Митсубиси» ждали больше часа, при этом температура опустилась до −35 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
— Старший лейтенант полиции Алексей Скворцов и лейтенант полиции Евгений Куникеев, пригласили мать и дочь согреться в служебном патрульном автомобиле, а также помогли организовать эвакуацию иномарки в центральную часть города Братска для устранения неисправности, — говорят в ведомстве.
К счастью, проблема разрешилась, а сибирячка и ее дочь продолжили поездку.
Напомним, из-за внештатных ситуаций на дорогах обращаться за помощью можно по номерам: 112 и 102 для сотовой связи. Телефоны работают круглосуточно и без выходных.