Полицейские помогли женщине и ее дочери, чье авто заглохло в мороз под Братском

Инспекторы ГИБДД из Братска помогли 34-летней женщине и ее 16-летней дочери, попавшим в беду на дороге. На федеральной автодороге «Вилюй» их иномарка заглохла из-за морозов. О припаркованной на обочине машине с людьми внутри полицейским сообщили проезжавшие мимо автомобилисты. Оказалось, что подмоги водитель и пассажирка «Митсубиси» ждали больше часа, при этом температура опустилась до −35 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.