В Башкирии температура воздуха прогреется до +4 градусов

В Башкирию придет климатическая весна. Несмотря на то, что на календаре еще зима, столбик термометра поднимется до +4 градусов. Об этом рассказали синоптики Башгидрометцентра.
Так, в понедельник, 26 февраля, жителей региона ожидает резкое потепление. Ночью температура воздуха опустится до −13…-18 градусов, а днем столбики покажут +3. Из-за резких перепадов температур прогнозируется гололед.
— Температура воздуха ночью составит −13,-18°, местами −22,-27°, днем −2,-7°, в горных районах до +3°, — говорится в прогнозе.
Продолжит теплеть и на следующий день, 27 февраля. На юго-востоке ожидается и вовсе +4 градуса.