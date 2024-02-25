В МЧС обратились к жителям высоток после утреннего землетрясения в Алматы

Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ;
Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении;
Отойдите от мебели, окон, люстры;
Найдите укрытие — «треугольники жизни» (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен;
Покиньте здание (в многоэтажных домах -после прекращения толчков;
Отключите воду, газ, электричество;
Возьмите «тревожный чемоданчик», подготовленный заранее;
При эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
Будьте готовы к повторным толчкам;
Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями", — советуют в МЧС.
Напомним, 25 февраля в 11:14 по времени Астаны жители Алматы ощутили землетрясение в три балла. По данным сейсмостанций, это афтершок с эпицентром на территории Китая в 261 километре на юго-восток от Алматы, на глубине 10 км.
В минувшую субботу жители мегаполиса также ощутили трёхбальные подземные толчки.