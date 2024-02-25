Волгоградцы присоединились ко всероссийскому обливанию ледяной водой

Акцию по закаливанию провели на стадионе «Зенит» в Краснооктябрьском районе. К оздоровительному мероприятию решили присоединиться волгоградцы разных возрастов, в том числе дети и пенсионеры.
Сначала для активных горожан устроили разминку, после чего участники в купальных костюмах облили себя с ведерок холодной водой на свежем воздухе. После этого «моржи» представили показательные выступления и флешмоб.
Добавим, что в этом году акция объединила более 5 тыс. человек из 39 городов России и 5 стран. Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни и формирование у населения сознательного подхода к закаливанию.