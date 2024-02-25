Почему невозможно прогнозировать землетрясения — интервью с сейсмологом

АЛМАТЫ, 25 фев — Sputnik. В ночь на 23 января в Алматы произошло землетрясение с ощутимостью 5 баллов, которое напугало жителей города. Многие оказались не готовы к нему, и даже были те, кто в панике прыгал из окон.
После этого алматинцы задались вопросом, почему толчки не были спрогнозированы заранее. Корреспондент Sputnik Казахстан спросила об этом у сейсмолога из Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований.
Заведующая лабораторией флюидного режима земной коры Елизавета Есенжигитова объясняет, что очаг январского землетрясения, которое ощутили алматинцы, находился в Китае. Поэтому спрогнозировать его было невозможно.
«У нас все время спрашивают, почему вы не спрогнозировали землетрясение, которое произошло 23 января. Мы не оправдываемся, но это землетрясение произошло на территории другой страны. Там нет казахстанской станции. Идти со своими приборами и исследовать тоже не имеем права, поскольку это территория чужой страны», — говорит Елизавета Есенжигитова.
Она подчеркивает, что станциями Наццентра сейсмических наблюдений и исследований охвачены только юг и юго-восток Казахстана, а также близлежащие к Алматы и Алматинской области территории.
«По этим станциям поступают данные. Изучая их в течение долгого времени, мы пришли к выводу, что по некоторым параметрам можно наблюдать процессы в земной коре, которые изменяются при возникновении больших разрушительных землетрясений», — уточняет сейсмолог.
Во всем мире сейсмологи отслеживают процессы в земной коре и, опираясь на эти данные, делают некоторые выводы. Однако многие страны отказались делать прогнозы, поскольку это не гарантирует 100% точности.
Елизавета Есенжигитова уверена, что со временем будет разработан единый метод, который сможет с точностью предсказывать предстоящие землетрясения.
Сейсмолог также подчеркнула, что нет никакой связи между сейсмической активностью и временем суток. По ее мнению, люди не страдают от самих землетрясений, которые происходят ночью или рано утром, а от вторичных факторов, таких как пожары и холод.
Достаточно ли сейсмических станций в Казахстане.
По словам Елизаветы Есенжигитовой, после развала Советского Союза отрасль сейсмологии осталась без внимания, а все приборы, станции морально устарели. Когда Наццентр передали в министерство по чрезвычайным ситуациям, начали обновлять приборы и расширять свою сеть там, где раньше ее не было.
«За последние три года за счет проектов, которые финансируются министерством науки высшего образования, были приобретены 15 станций и установлены в трех областях — Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Алматинской. В общей численности сейчас 70 станций, которые фиксируют все землетрясения и процессы земной кори», — рассказала она.
Следующий проект охватит Туркестанскую, Кызылординскую и Мангистаускую области.
Также в ведении Наццентра имеются 14 комплексных станций, установленных вокруг Алматы, где проводятся геофизические, гидрогеологические и другие виды наблюдений.
«Сейчас мы готовим комплексный план развития на пять лет. В планах расширить сети, довести количество станций до 200. Для этого будут открыты новые или восстановлены старые, уже законсервированные станции», — уточнила Елизавета Есенжигитова.
Предотвращает ли серия небольших землетрясений одно большое.
Сейсмолог отмечает, что это не научный факт. По ее словам, в земной коре очень медленно идут геологические процессы. Во время таких процессов в земной коре накапливается энергия, и небольшие толчки считаются выходом той энергии.
«Мы тоже считаем, что мелкие толчки, которые не ощутимы людям, но регистрируют наши приборы, разгружает земную кору, и не произойдет накопление больших энергий», — отметила она.
Могло ли повлиять бурение Китаем скважины на землетрясение 23 января.
По словам Елизаветы Есенжигитовой, в Китае бурят скважину для геологических исследований.
«Точных данных у нас нет. Как я читала, в Китае бурят скважину, чтобы изучить геологическое строение земной коры. Это очень важно. Но каждый ученый перед тем, как приступить к таким задачам, обязательно изучает местность, геологическое строение, из чего оно состоит, где можно бурить, а где нельзя, какова последовательность, последствия. Думаю, они все это изучили, получили соответствующее разрешение и только после этого начали бурить», — говорит она.
Елизавета Есенжигитова утверждает, что бурение таких скважин не имеет отношения к землетрясениям. По ее данным, в Казахстане также велись исследования, где произвели инженерно-изыскательные работы.
Когда в Казахстане происходили разрушительные землетрясения.
Алматы находится в сейсмоопасной зоне, отмечает сейсмолог. Толчки с магнитудой до 5 баллов, которые жители не ощущают, происходят часто, и их сейсмологи называют фоновыми.
«Январское землетрясение было гораздо более ощутимым из-за того, что эпицентр находился ближе к земной коре», — поясняет Елизавета Есенжигитова.
По ее словам, в Алматы зафиксировали пару землетрясений, которые внесли в мировой каталог.
Последнее разрушительное землетрясение с магнитудой 9−10 баллов произошло более 100 лет назад,
мелкое землетрясение, нанесшее ущерб государству, было зафиксировано в 1990 году — это было Байсорунское землетрясение. Человеческих жертв не было, но оно причинило материальный ущерб государству.
Капчагайское землетрясение 2011 года также напугало людей.
Эксперт отмечает, что Национальный научный центр сейсмических наблюдений и исследований гордится тем, что смог сохранить базу данных с момента своего создания. В архиве Наццентра хранятся данные с 1976 года, на основе которых ученые анализируют сейсмическую обстановку. Через два года научный центр отметит свое 50-летие.