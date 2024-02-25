Почему невозможно прогнозировать землетрясения — интервью с сейсмологом

«Точных данных у нас нет. Как я читала, в Китае бурят скважину, чтобы изучить геологическое строение земной коры. Это очень важно. Но каждый ученый перед тем, как приступить к таким задачам, обязательно изучает местность, геологическое строение, из чего оно состоит, где можно бурить, а где нельзя, какова последовательность, последствия. Думаю, они все это изучили, получили соответствующее разрешение и только после этого начали бурить», — говорит она.