Причал на Пресненской набережной капитально отремонтируют

«Согласно утвержденным проектным решениям предусматривается замена гранитных плит на площадках и ступенях лестничных сходов на новые, а также облицовки стен. Помимо этого, будут установлены перильные ограждения с поручнями на лестничных сходах. Дополнительно специалисты обновят швартовые тумбы. Отдельным направлением работ станет замена укрепления дна вдоль причала, для чего будет применен плавучий кран грузоподъемностью пять тонн», — рассказал Иван Щербаков.