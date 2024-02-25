В городе Белове Кемеровской области отключат свет, если будет тепло

В своём телеграм-канале мэр Белова Кемеровской области сообщает, что с понедельника, с 26 февраля, и до 1 марта 2024 года горожанам будут отключать свет. Связано это с ремонтными работами. Отключать электроэнергию планируют на одних улицах на 3, 5 часа, на других — на 10,5 часов. День и время по каждому адресу Алексей Курносов также разместил в своём ТГ.