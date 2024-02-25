Иркутский ТЮЗ покажет спектакль воспитанников драматической студии

Его поставили в детской драматической студии «АЛЕКСАНДРиЯ», работающей при ТЮЗе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Спектакль поставлен по одноимённой повести писательницы Марии Парр (Норвегия). Режиссёром стал преподаватель студии, актёр Павел Матушевич. Роли в постановке о семейных ценностях, взаимопонимании взрослых и детей, памяти о старшем поколении, взаимовыручке и дружбе исполнили воспитанники студии.
Спектакль поставили за две недели. Задуманный как учебная работа, он стал настолько ярким, что его включили в репертуар театра.