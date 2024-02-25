Сильные морозы: в Волгоградской области рабочая неделя начнется с −19 градусов

Конец февраля выдался довольно морозным. И хотя в воздухе уже витает запах весны, в Волгоградской области обещают сильные ночные морозы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в северных районах 26 февраля ожидается до −19 градусов.
— Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный до 7−12 метров в секунду, — уточнили синоптики ЦГМС.
Ночью на территории области будет −7…-12º (при прояснениях −14 −19º), днем потеплеет до −3…+2º. В Волгограде тоже будет довольно морозно. В ночь обещают −10…-12º, днем также сохранится минусовая температура до −1…-3º. Синоптики рассказали о том, какой будет погода в регионе до конца зимы.