+1 и небольшой снег ожидаются в Свердловской области в начале недели

По прогнозам синоптиков Уралгидрометцентра, в понедельник, 26 февраля на Средний Урал придет потепление. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Днем +1…-4 градуса, ночью −5…-10, в горах и низинах до −15 градусов.
27 февраля будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью столбики термометров опустятся до −10.
Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, в конце февраля — начале марта в Свердловской области установятся нулевые температуры днем, ночью столбики термометров будут опускаться до −5…-9 градусов.
Напомним, 25 февраля в регионе действует штормовое предупреждение.