+1 и небольшой снег ожидаются в Свердловской области в начале недели

По прогнозам синоптиков Уралгидрометцентра, в понедельник, 26 февраля на Средний Урал придет потепление. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Днем +1…-4 градуса, ночью −5…-10, в горах и низинах до −15 градусов.