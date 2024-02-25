К 2030 году в Москве будет ходить 5,3 тысячи электробусов — Сергей Собянин

Среди других преимуществ электробусов плавный и тихий ход, который обеспечивает комфортные поездки, а также использование электроотопителя и адаптивного освещения, меняющегося в зависимости от времени суток. Работать без подзарядки электробусы стали почти в два раза дольше: запаса электроэнергии хватает теперь на 80 километров вместо 40−50.