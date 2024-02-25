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Фильм «Белые росы» покажут бесплатно в кинотеатрах в Единый день голосования

Киноакция «Я люблю Беларусь!» пройдет в Беларуси в Единый день голосования.
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 24—25 февраля проходит патриотическая киноакция «Я люблю Беларусь!», сообщает Министерство культуры Беларуси.

В эти дни в кинотеатрах Минска, областных и районных центров, а также в учреждениях культуры и школах, где расположены избирательные участки, состоятся показы короткометражного фильма «Беларусь. Адзінства» и отреставрированных «Белых Рос».

На киносеансы вход бесплатный. Сообщается, что это подарок киностудии «Беларусьфильм» и кинопрокатных организаций к Единому дню голосования.

Здесь мы сообщали, что Единый день голосования впервые проходит в Беларуси 25 февраля 2024 года: избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.