На месте дежурят спасатели областной пожарно-спасательной службы. По данным синоптиков,
Река Ангара под Иркутском не желает уходить в берега
Гидрологическая обстановка на реке Ангаре в Иркутском районе, по данным на 24 февраля, остаётся сложной. По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, в деревне Усть-Куде Иркутского района подтоплено семь приусадебных участков, в СНТ «Кедровое» Иркутского района — 11 участков и два дома.
На месте дежурят спасатели областной пожарно-спасательной службы. По данным синоптиков,