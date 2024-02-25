Река Ангара под Иркутском не желает уходить в берега

На месте дежурят спасатели областной пожарно-спасательной службы. По данным синоптиков, 24—26 февраля на Ангаре в 12−22 километрах ниже по течению от Глазковского моста в Иркутске сохранится высокий уровень воды, возможно подтопление низменных участков местности. Возможно также резкое повышение уровня в связи с переходом кромки льда вверх по течению.