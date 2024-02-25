В Минске скорректирована работа транспорта в единый день голосования

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в единый день голосования скорректирована работа общественного транспорта. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУ «Столичный транспорт и связь».



С 8.00 до 20.00 организована работа автобусных маршрутов № 55, 131, 141, 141а, 146с, 154, 157, 180.



Также открыт временный троллейбусный маршрут № 990 «АС Юго-Западная — Юрия Семеняко».