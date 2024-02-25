Красноярские скалолазы развернули на «Столбах» флаг Викторины о знании родного региона

Экстремалы поднялись на одну из самых крутых скал нацпарка — Воробушки — в День защитника Отечества. Один из вопросов викторины как раз посвящен «Столбам» и скалам нацпарка.
Напомним, викторина на знание фактов о Красноярском крае пройдет с 15 по 17 марта. В ней смогут поучаствовать все совершеннолетние жители региона. Победители могут выиграть квартиру, машину или новый смартфон. Чтобы получить желанный подарок, участникам викторины будет необходимо ответить на вопросы о Красноярском крае, его истории, природных и климатических особенностях, а также жизни известных красноярцев.
Напомним, в 2020 году проводилась викторина на знание Конституции. Красноярцы стали обладателями новых квартир и автомобилей. В числе победителей была семья Давыдовых из Норильска. Сейчас в квартире живет сын — Денису Давыдову, который получает высшее образование в одном из красноярских вузов.
Подробности можно узнать на сайте викторина2024.рф.