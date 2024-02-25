Больше 50 спецмашин убирают и вывозят снег с улиц Иркутска в выходные

В субботу и воскресенье в Иркутске продолжается уборка снега. Работы проходят на дорогах, мостах и общественных территориях. Задействовано более 50 единиц техники. Больше сотни человек приводит в порядок историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», сквер «Россия» и другие места отдыха горожан. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.
— Вручную и с помощью спецтехники работы проводят на улицах Байкальская, Советская, Волжская, Ширямова, Седова, в Солнечном, — уточняют в администрации областного центра. — Снег вывозят с Красноярской, Байкальской, Вампилова, Баумана, Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Киевской, Литвинова, объездной дороги микрорайонов Университетский и Первомайский.
Особое внимание уделяется состоянию тротуаров. После очистки их обрабатывают противогололедными материалами.