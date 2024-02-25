Небольшой снег прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Ожидается небольшой снег. Температура воздуха в дневные часы составит от −4 до −13°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 26 февраля, ожидается облачная погода без осадков. За окном будет −12°С. Ветер северо-западный, 2 м/с.
Во вторник, 27 февраля, установится пасмурная погода, возможен небольшой снег. Столбик термометра покажет −13°С. Ветер северо-западный, 3 м/с.
В среду, 28 февраля, облачно, ожидается небольшой снег. Синоптики обещают до −9°С. Ветер северо-западный, 3 м/с.
В четверг, 29 февраля, прогнозируют облачную погоду без осадков. За окном будет −6°С. Ветер юго-восточный, 2 м/с.
В пятницу, 1 марта, также пасмурно и небольшой снег. Столбик термометра установится на отметке −4°С. Ветер юго-западный, 2 м/с.