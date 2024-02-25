Небольшой снег прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Ожидается небольшой снег. Температура воздуха в дневные часы составит от −4 до −13°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.