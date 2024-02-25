25 февраля на Молдову обрушится очередная магнитная буря: Пик активности придётся на середину дня — предупредите метеозависимых родственников и друзей

Больше всего подвержены магнитным бурям пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Считается, что наибольшее влияние магнитные бури оказывают на сердечно-сосудистую систему: возрастает вязкость крови, в результате возникают трудности у людей с больным сердцем.