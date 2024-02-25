25 февраля на Молдову обрушится очередная магнитная буря: Пик активности придётся на середину дня — предупредите метеозависимых родственников и друзей

25 февраля, ожидается магнитная буря. Ее сила составит 4 балла. Пик придется на середину дня.
В периоды магнитных бурь у наиболее восприимчивых к ним людей обостряются мигрени, «скачет» давление, ломит суставы, часто бывает бессонница.
Больше всего подвержены магнитным бурям пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Считается, что наибольшее влияние магнитные бури оказывают на сердечно-сосудистую систему: возрастает вязкость крови, в результате возникают трудности у людей с больным сердцем.
Кроме того, магнитным бурям подвержены люди с нестабильным психологическим состоянием — пациенты с депрессией и другими психологическими заболеваниями, возникают обострения у больных с синдромом Дауна и Альцгеймера. Также растёт количество суицидов и ДТП.
Узнав о грядущей геомагнитной буре, можно подготовить свой организм заблаговременно. Так, нужно снизить физическую нагрузку и изменить рацион — в еде лучше отказаться от жирной и сладкой пищи, а также алкоголя.
При этом нужно больше гулять на свежем воздухе, проветривать помещение, делать дыхательную гимнастику — это поможет насытить кровь кислородом. Активизировать кровообращение также поможет лёгкая утренняя зарядка.
Берегите себя и своих близких.