Что изменится в жизни россиян с марта

В марте в России вступают в силу ряд новых законодательных инициатив. пишет Смотрим.
Зарплаты медиков.
С 1 марта будут увеличены ежемесячные выплаты медицинским работникам, трудящимся в малых городах, районных центрах и селах. Об этом заявил президент Владимир Путин.
В городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи могут рассчитывать на прибавку к зарплате в размере 29 тысяч рублей, а медицинские сотрудники среднего звена — 13 тысяч. В населенных пунктах, где живут менее 50 тысяч человек, врачи будут получать дополнительно 50 тысяч рублей, а медработники среднего звена — 30 тысяч.
ОСАГО.
Со 2 марта владельцы транспортных средств смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев. Страховщики смогут устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия договора ОСАГО. В настоящее время заключить договор ОСАГО на срок менее года можно только в определенных случаях (если машина зарегистрирована в иностранном государстве, и для следования к месту регистрации после приобретения транспортного средства).
Ипотека.
С 1 марта в России повысятся надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Новые нормы повлияют на рынок как первичной, так и вторичной жилой недвижимости.
Надбавки к коэффициентам риска будут повышены по ипотечным кредитам, которые выдаются заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по всем кредитам и займам клиента к его ежемесячным доходам). Как пояснили в Центробанке РФ, это позволит ограничить риски закредитованности граждан.
Компенсация по вкладам.
С 19 марта 2024 года при отзыве лицензии у банка получить компенсацию по счетам и вкладам можно будет онлайн через сайт Агентства страхования вкладов или портал «Госуслуги». В настоящее время подать документы на возмещение можно только при личном обращении в банк. При этом величина возврата средств остается прежней — до 1,4 миллиона рублей со всех счетов и вкладов в лишенном лицензии банка в совокупности на одного человека.
VPN-сервисы.
С 1 марта в России вступает в силу запрет на популяризацию анонимайзеров — VPN-сервисов, которые позволяют обходить заблокированные на территории страны ресурсы и скрывать онлайн-активность, оставаясь незамеченным в интернете. Роскомнадзор будет удалять из Рунета всю информацию о запрещенных приложениях, а также ограничит их поисковую выдачу. О полной блокировке VPN речи пока не идет, заверили в правительстве.
Табачная продукция.
С 1 марта в России начинает действовать закон о комплексном государственном регулировании рынка табака. Теперь для производства, хранения и реализации табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска компании должны иметь необходимые лицензии. Также должна лицензироваться деятельность по импорту и экспорту такой продукции и сырья, а также закупка для реализации в магазинах беспошлинной торговли.
Маркировка вина.
С 1 марта изменятся требования к маркировке винодельческой продукции. Теперь на бутылке в обязательном порядке должна быть указана информация не только о сорте винограда, месте происхождения и годе урожая, но и о производителе вина. При этом оборот продукции со старыми этикетками допускается до полной ее реализации.
Маркировка животных.
С 1 марта маркировка и постановка на учет сельскохозяйственных животных становится обязательной (даже если они содержатся для личных целей). Сроки постановки животных на учет следующие: свиньи и крупный рогатый скот до 01.09.2024 года; лошади, мулы, лошаки и ослы до 01.03.2025 года; пчелы до 01.09.2025 года; домашняя птица до 10 голов до 01.09.2029 года, а более 10 голов — до 01.09.2026 года; козы и овцы до 01.09.2026 года; кролики до 10 голов до 01.09.2029 года, более 10 голов — до 01.09.2026 года; рыбы и аквариумные животные до 01.03.2026 года. Заниматься маркировкой будут работники ветеринарных служб за счет владельцев животных.
Выезд детей за границу.
С 1 марта детей до 14 лет, выезжающих из России в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию или Южную Осетию по свидетельству о рождении, не будут пропускать через границу без отметки о гражданстве РФ. Пересечение границы по заграничному паспорту будет осуществляться в обычном режиме.
Регистрация бизнеса.
С 1 марта в режиме эксперимента в России начнет работать сервис «Старт бизнеса онлайн», позволяющий дистанционно запустить свой бизнес за 1 день. Предприниматели смогут без личного обращения в ФНС России сразу зарегистрировать ИП или юридическое лицо, получить электронную подпись и открыть расчетный счет. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система. Продлится эксперимент до 1 марта 2025 года.