Что изменится в жизни россиян с марта

С 1 марта маркировка и постановка на учет сельскохозяйственных животных становится обязательной (даже если они содержатся для личных целей). Сроки постановки животных на учет следующие: свиньи и крупный рогатый скот до 01.09.2024 года; лошади, мулы, лошаки и ослы до 01.03.2025 года; пчелы до 01.09.2025 года; домашняя птица до 10 голов до 01.09.2029 года, а более 10 голов — до 01.09.2026 года; козы и овцы до 01.09.2026 года; кролики до 10 голов до 01.09.2029 года, более 10 голов — до 01.09.2026 года; рыбы и аквариумные животные до 01.03.2026 года. Заниматься маркировкой будут работники ветеринарных служб за счет владельцев животных.