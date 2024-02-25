Крымский зоопарк «Сказка» и «Аскания-Нова» обменяются животными

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крымский зоопарк «Сказка» и биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области планируют в ближайшее время совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор «Сказки» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.
«В октябре прошлого года мы подписали соглашение о сотрудничестве, а сейчас в рамках этого документа составляем договор об обмене животными. Определенные виды краснокнижных животных, которые есть у нас, уедут к ним. Возможно, это будут дрофы, грифы, альпаки, другие животные — всего 15 позиций. Что-то приедет от них к нам», — сказал Зубков.
По его словам, перечень животных, которых привезут в Крым из «Аскании-Новы», на данный момент уточняется.
Директор «Сказки» и «Тайгана» добавил, что в ближайшее время планирует отвезти гуманитарную помощь в Скадовск для спасения местного коневодческого хозяйства.
«Собираем гуманитарную машину, поедем в Скадовск оказывать помощь. Там конных клуб, где погибают лошади. Мальчишка 16-летний их там содержит. Заказали препараты, готовим корма, повезем 10 тонн гуманитарной помощи туда», — уточнил предприниматель.
Соглашение о сотрудничестве между зооопарком «Сказка» и биосферным заповедникм «Аскания-Нова» подписали в октябре прошлого года. Документ предусматривает взаимодействие сфере научно-консультативной деятельности, сохранения и воспроизводства животных, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, взаимовыгодного обмена животными и музейными экспозициями.
«Аскания-Нова» — биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В 1984 году его территория была включена во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли. Площадь заповедника превышает 300 квадратных километров. В просторных вольерах и на степных просторах живут и размножаются различные виды животных и птиц, завезенные из многих уголков планеты. В, частности, нем в диких условиях живут бизоны, двугорбые верблюды, африканские антилопы, лани, муфлоны, куланы, степные олени, зебры и редчайшие лошади Пржевальского.