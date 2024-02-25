Крымский зоопарк «Сказка» и «Аскания-Нова» обменяются животными

«Аскания-Нова» — биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. В 1984 году его территория была включена во Всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», которые принадлежат к самым ценным экосистемам земли. Площадь заповедника превышает 300 квадратных километров. В просторных вольерах и на степных просторах живут и размножаются различные виды животных и птиц, завезенные из многих уголков планеты. В, частности, нем в диких условиях живут бизоны, двугорбые верблюды, африканские антилопы, лани, муфлоны, куланы, степные олени, зебры и редчайшие лошади Пржевальского.