Автовокзал Усть-Каменогорска возобновит междугородние автобусные перевозки

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Автовокзал Усть-Каменогорска постепенно оживает, постепенно возобновляют междугородние перевозки.
В планах наладить регулярные автобусное сообщение с Алматы и Катон-Карагаем, сообщает телеканал 24KZ.
Пандемия нанесла сфере пассажирских перевозок огромный урон, в тот период закрывались направления, а кадры уходили из этой сфере. И только недавно на табло вернулись названия привычных маршрутов. К примеру, в Шемонаиху — больше двух лет автобусы туда не ходили. Теперь идет борьба за пассажиров.
За месяц с возобновления маршрута им воспользовались почти 100 человек. Это как раз те люди, которым такси не по карману.
Перевозчики вынуждены работать себе в убыток, совершая по два рейса в день. Но направление социально важное, поэтому часть расходов теперь восполняют субсидии.
«Для того чтобы появился спрос на рынке, мы должны ликвидировать рынок нелегальных перевозчиков. Потому что пока он существует, пассажиропоток не восстановится. И государство будет вечно субсидировать эту отрасль, пока не решит вопрос с нелегальными перевозчиками», — говорит директор Усть-Каменогорского автовокзала Алмас Бейсенгазин.
Тем более они никому не подчиняются, не платят налоги и не в состоянии в полной мере обеспечить безопасность пассажиров, говорят эксперты.
В Шемонаихе теперь действует 15 маршрутов между селами и райцентром.
«Зарплата — около 200 тысяч мы зарабатываем. Но, это, конечно, мало. Хотелось бы больше. Считай, с 6 утра на работе и до 7 вечера мы работаем», — рассказал водитель Сергей Таволжанский.
В целом, в регионе на субсидии внутриобластных маршрутов на этот год заложили 350 млн тенге. Запускают рейсы в Катон-Карагай, Курчум. Ежедневными стали рейсы в Зайсан. По несколько раз в сутки автобусы ходят в Риддер и в Уланский район.