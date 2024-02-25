Автовокзал Усть-Каменогорска возобновит междугородние автобусные перевозки

Пандемия нанесла сфере пассажирских перевозок огромный урон, в тот период закрывались направления, а кадры уходили из этой сфере. И только недавно на табло вернулись названия привычных маршрутов. К примеру, в Шемонаиху — больше двух лет автобусы туда не ходили. Теперь идет борьба за пассажиров.