Почтовая марка в честь «Игр будущего» появилась в Казани

Также были сделаны штемпели специального гашения для Москвы и столицы Татарстана. Кроме того, разработаны и выпущены особые конверты, на них изображены Сююмбике, мост Миллениум, Центр семьи «Казан» и собор Казанской иконы Божией Матери.