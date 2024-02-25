Почтовая марка в честь «Игр будущего» появилась в Казани, сообщает группа «Республика Татарстан» ВК.
Также были сделаны штемпели специального гашения для Москвы и столицы Татарстана. Кроме того, разработаны и выпущены особые конверты, на них изображены Сююмбике, мост Миллениум, Центр семьи «Казан» и собор Казанской иконы Божией Матери.
«Создана художественная обложка, состоящая из марки, виньетки и конверта с гашением для Казани», — сказали в группе.
Напомним, стало известно, что президенты Узбекистана и Казахстана хотят принять следующие «Игры Будущего».