В Пермском крае на 93-м году ушёл из жизни актёр и режиссёр Владимир Гуляев

Актёр и режиссёр Владимир Гуляев ушёл из жизни на 93-м году в Пермском крае, сообщается на сайте Коми-пермяцкого национального драматического театра.
За 40 лет своего творческого пути Владимир Гуляев был удостен многих регалий. Он является народным артистом РСФСР, заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии имени Станиславского, лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска», обладателем ордена «Знак Почёта» и звания «Почётный гражданин города Кудымкар».
«30 лет Владимир Данилович занимал пост художественного руководителя театра. Это не просто самый долгий период художественного руководства в 92-летней истории Коми-Пермяцкого национального драматического театра. Это целая эпоха, которую нарекли “Театром Гуляева”, — рассказали в Коми-пермяцком национальном драматическом театре.
За время своей творческой деятельности Владимир Гуляев поставил около 160 спектаклей, около 40 из них он оформил сам, создал множество самобытных образов в качестве актёра.