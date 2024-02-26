Открытие новой зоны отдыха на Верхнем озере в Калининграде перенесли на май

Работы выполняет ООО «Архитектура строительство дизайн». В октябре подрядчику выставили очередную претензию. Как следует из документа, на 20 октября сумма штрафных санкций за 297 дней просрочки составила почти 3,5 миллиона рублей. ООО «Архитектура строительство дизайн» приступило к благоустройству территории в ноябре 2022 года. Подрядчик должен был выполнить работы за 90 дней с даты заключения контракта. На территории планировали установить скамейки и освещение, а также выложить дорожки для пешеходов и велосипедистов. Стоимость благоустройства составляет 27 миллионов рублей.