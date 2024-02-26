Открытие новой зоны отдыха на Верхнем озере в Калининграде перенесли на май

Новую зону отдыха на Верхнем озере в Калининграде планируют открыть к 1 мая. Подрядчик не может зимой укладывать специальное покрытие. Об этом сообщили в городской администрации в ответ на информационный запрос редакции Калининград.Ru.
Все работы подрядчик должен завершить к 1 мая. Сейчас рабочих на объекте нет, так как не позволяет погода. Там необходимо уложить специальное экологичное покрытие. Для этого нужны устойчивые положительные температуры, — пояснили в мэрии.
Новая зона отдыха появится недалеко от выхода к Верхнему озеру рядом с гостиницей «Турист». На территории смонтировали часть детской площадки, установили скамейки и проложили будущие дорожки.
Работы выполняет ООО «Архитектура строительство дизайн». В октябре подрядчику выставили очередную претензию. Как следует из документа, на 20 октября сумма штрафных санкций за 297 дней просрочки составила почти 3,5 миллиона рублей. ООО «Архитектура строительство дизайн» приступило к благоустройству территории в ноябре 2022 года. Подрядчик должен был выполнить работы за 90 дней с даты заключения контракта. На территории планировали установить скамейки и освещение, а также выложить дорожки для пешеходов и велосипедистов. Стоимость благоустройства составляет 27 миллионов рублей.