В Нижнем Новгороде усилят борьбу с сосульками в связи с потеплением

В Нижнем Новгороде усилят работу по очистке крыш от сосулек и наледи в связи с грядущим потеплением. Такое поручение еще перед праздниками дал коммунальщикам мэр города Юрий Шалабаев. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
— Особое внимание — на жилые дома, расположенные в местах интенсивного движения пешеходов. Если же по каким-то причинам сделать это прямо сейчас невозможно, то обязательно установить ограждения, предупредить людей о возможном сходе снега и наледи, — написал он.
Также он поблагодарил нижегородцев, которые зимой следили за состоянием своих балконов и козырьков и не давали образовываться наледи.
По прогнозам синоптиков, в последних числах февраля в регион придет потепление, и столбики термометров покажут плюсовую температуру. При таких условиях сосульки и намерзшие глыбы снега и льда на крышах домов представляют большую опасность для людей.