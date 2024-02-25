В Нижнем Новгороде усилят борьбу с сосульками в связи с потеплением

В Нижнем Новгороде усилят работу по очистке крыш от сосулек и наледи в связи с грядущим потеплением. Такое поручение еще перед праздниками дал коммунальщикам мэр города Юрий Шалабаев. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.