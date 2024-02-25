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В Нижнем Новгороде усилят борьбу с сосульками в связи с потеплением

Такое поручение дал мэр Юрий Шалабаев.
Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 59% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде усилят работу по очистке крыш от сосулек и наледи в связи с грядущим потеплением. Такое поручение еще перед праздниками дал коммунальщикам мэр города Юрий Шалабаев. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

— Особое внимание — на жилые дома, расположенные в местах интенсивного движения пешеходов. Если же по каким-то причинам сделать это прямо сейчас невозможно, то обязательно установить ограждения, предупредить людей о возможном сходе снега и наледи, — написал он.

Также он поблагодарил нижегородцев, которые зимой следили за состоянием своих балконов и козырьков и не давали образовываться наледи.

По прогнозам синоптиков, в последних числах февраля в регион придет потепление, и столбики термометров покажут плюсовую температуру. При таких условиях сосульки и намерзшие глыбы снега и льда на крышах домов представляют большую опасность для людей.

ЖКХ